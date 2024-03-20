حالة الطقس: أجواء غائمة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائما إلى غائم جزئي، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، وتضعف فرصة سقوط الأمطار في ساعات المساء والليل.

ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

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وفي يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة، ويبقى الجو باردا في الصباح والمساء والليل.

وتسود أجواء معتدلة نسبيا وغائمة، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام، ويتوقع سقوط زخات متفرقة على معظم المناطق.

ويكون الجو خلال النهار غائما جزئيا ومعتدلا ودافئا نسبيا في المناطق السهلية والساحلية والغورية، ومائلا للبرودة إلى بارد في الجبال. ليلا يسود جو بارد نسبي إلى بارد.

الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الحرارة دون المعدل السنوي.

ويكون الجو باردا وغائما جزئيا في ساعات النهار خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، في ساعات المساء والليل يكون الجو باردا.