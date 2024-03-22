حالة الطقس: انخفاض في درجات الحرارة

من المتوقع أن يطرأ، اليوم الجمعة، انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام، ويتوقع سقوط زخات متفرقة على معظم المناطق.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية في البلاد أن يطرأ، اليوم الجمعة، انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام، ويتوقع سقوط زخات متفرقة على معظم المناطق.

ويكون الجو خلال النهار غائما جزئيا ومعتدلا ودافئا نسبيا في المناطق السهلية والساحلية والغورية، ومائلا للبرودة إلى بارد في الجبال. ليلا يسود جو بارد نسبي إلى بارد.

الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الحرارة دون المعدل السنوي.

ويكون الجو باردا وغائما جزئيا في ساعات النهار خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، في ساعات المساء والليل يكون الجو باردا.

أما يوم الأحد، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ويكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا إلى بارد نهارا وفرصة سانحة لزخات مطرية في بعض المناطق، ليلا يسود جو بارد يشكل لافت خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة والفرصة سانحة لزخات من المطر.