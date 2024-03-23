حالة الطقس: غائم جزئيًا وزخات متفرقة

تستمر الأجواء غائمة إلى غائمة جزئيًا حتى الأربعاء حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة التي تصبح فوق معدلاتها السنوية العامة.

ترتفع درجات الحرارة قليلاً، اليوم السبت، ويكون الطقس غائمًا يتحول إلى غائم ٍجزئيًا وباردًا خلال ساعات النهار خاصة فوق أعالي الجبال، ويحتمل سقوط أمطار متفرقة في شمال البلاد، وباردًا أثناء ساعات المساء والليل بوجهٍ عام، وتنشط الرياح في ساعات بعد الظهر.

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الأحد: تنخفض درجات الحرارة قليلاً، ويكون الطقس باردًا خاصة فوق الجبال وغائمًا جزئيًا إلى غائم، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات من الأمطار على بعض المناطق، وتهب رياح نشطة، ترافقها هبات قوية أحيانا.

الإثنين: يبقى الطقس باردًا وغائمًا جزئيًا إلى غائم، وتبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات من الأمطار على بعض المناطق، ويستمر نشاط الرياح.

الثلاثاء: ترتفع درجات الحرارة والطقس يبقى غائمًا جزئيًا يتحول إلى مشمسٍ ولطيف خلال ساعات النهار وبارد أثناء ساعات المساء والليل، والصباح الباكر.

الأربعاء: يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة التي تصبح فوق معدلاتها السنوية العامة، والطقس يكون دافئًا في الجبال وحارًا نسبيًا في بقية المناطق، وتظهر السحب على ارتفاعات عالية.