أجواء معتدلة نهارا وباردة ليلا حتى الخميس

لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا إلى بارد، خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق.

الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

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في يوم الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا إلى بارد، خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق.

الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما في يوم الثلاثاء، يكون الجو صافيا إلى غائم جزئي، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.

تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار، والبحر مائجا.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية، ومن شدة سرعة الرياح، يوم الثلاثاء.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة، ويسود جو معتدل وشديد الدفء في ساعات النهار، بينما يسود جو حار في الأغوار.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 5 درجات، ليلا تسود أجواء باردة.

يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويسود خلال النهار جو لطيف ومعتدل مع حرارة هي الأعلى منذ صيف العام الماضي، ليلا تسود أجواء باردة في كافة المناطق الجبلية.