حالة الطقس: انخفاض طفيف في درجات الحرارة

من المتوقع أن يطرأ، اليوم الجمعة، انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ، اليوم الجمعة، انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام.

ويكون الجو خلال النهار غائما وجزئيا ومعتدلا ودافئا نسبيا إلى دافئ في المناطق السهلية والساحلية والغورية. ليلا يسود جو بارد نسبي إلى بارد.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر حفيف ارتفاع الموج.

يوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، حارا نسبيا إلى حار بالنهار.

لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9-10 درجات مئوية.

الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر حفيف ارتفاع الموج.

يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من المعدل العام.

ويسود خلال النهار جو لطيف ومعتدل وصيفي الطابع مع بعض السحب العالية، ليلا والتحديد مع ساعات الليل المتأخر يسود جو بارد نسبي في كافة المناطق الجبلية.

يوم الإثنين، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويكون الجو غائما جزئيا ودافئاً ومعتدلا ولطيفا في ساعات النهار.

في المناطق الغورية يسود جو حار بشكل لافت وحرارة عند منتصف الثلاثينيات مئوية، في ساعات الليل ويسود جو بارد نسبي خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.