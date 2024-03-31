حالة الطقس: ارتفاع متدرج على درجات الحرارة حتى الجمعة

يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء لطيفة ومعتدلة مع بعض السحب العالية، ليلا وبالتحديد مع ساعات الليل المتأخر تسود أجواء باردة في كافة المناطق الجبلية.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الأحد، صاف، إلى غائم جزئي، حارا نسبيا إلى حار.

ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء لطيفة ومعتدلة مع بعض السحب العالية، ليلا وبالتحديد مع ساعات الليل المتأخر تسود أجواء باردة في كافة المناطق الجبلية.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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ويكون الجو، في يوم الإثنين، غائما جزئيا، حارا نسبيا إلى حار، ودافئا ومعتدلا ولطيفا في ساعات النهار.

ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، في المناطق الغورية تسود أجواء حارة بشكل لافت وحرارة عند منتصف الثلاثينيات مئوية، في ساعات الليل تسود أجواء باردة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئي إلى صاف حارا نسبيا إلى حار.

لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويكون الجو معتدلا ولطيفا، وصيفي الطابع في ساعات النهار، في المناطق الغورية تسود أجواء حارة بشكل لافت وحرارة عند منتصف الثلاثينيات مئوية، في ساعات الليل تسود أجواء لطيفة مع نسمات هواء عليلة.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الأربعاء، تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر، وتبقى الأجواء صيفية الطابع وشديدة الاعتدال في ساعات النهار.

في المناطق الغورية تسود أجواء حارة بشكل كبير مع حرارة تحوم حول منتصف الثلاثينيات مئوية، في ساعات الليل تسود أجواء لطيفة ومائلة قليلا للبرودة في المناطق الجبلية.

يوم الخميس، تبقى الأجواء ذات طابع صيفي ومعتدلة بالإجمال، في ساعات النهار تسود أجواء مشمسة ولطيفة، بينما تسود أجواء مائلة للبرودة في ساعات المساء والليل خاصة في المناطق الجبلية العالية.

في يوم الجمعة، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويكون الجو معتدلا ولطيفا وصيفي الطابع في ساعات النهار.

في المناطق الغورية تسود أجواء حارة بشكل لافت وحرارة عند منتصف الثلاثينيات مئوية، في ساعات الليل تسود أجواء لطيفة مع نسمات هواء عليلة.