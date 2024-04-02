حالة الطقس: الحرارة أعلى من معدلها العام بحدود 8 درجات مئوية

لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويكون الجو معتدلا ولطيفا، وصيفي الطابع في ساعات النهار، في المناطق الغورية تسود أجواء حارة بشكل لافت وحرارة عند منتصف الثلاثينيات مئوية، في ساعات الليل تسود أجواء لطيفة مع نسمات هواء عليلة.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما جزئي إلى صاف حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 8 درجات مئوية،

لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويكون الجو معتدلا ولطيفا، وصيفي الطابع في ساعات النهار، في المناطق الغورية تسود أجواء حارة بشكل لافت وحرارة عند منتصف الثلاثينيات مئوية، في ساعات الليل تسود أجواء لطيفة مع نسمات هواء عليلة.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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وفي يوم الأربعاء، تبقى درجات الحرارة مرتفعة، وتبقى الأجواء صيفية الطابع وشديدة الاعتدال في ساعات النهار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية.

في المناطق الغورية تسود أجواء حارة بشكل كبير مع حرارة تحوم حول منتصف الثلاثينيات مئوية، في ساعات الليل تسود أجواء لطيفة ومائلة قليلا للبرودة في المناطق الجبلية.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الخميس، تبقى الأجواء ذات طابع صيفي ومعتدلة بالإجمال، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية.

في ساعات النهار تسود أجواء مشمسة ولطيفة، بينما تسود أجواء مائلة للبرودة في ساعات المساء والليل خاصة في المناطق الجبلية العالية.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الجمعة، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويكون الجو معتدلا ولطيفا وصيفي الطابع في ساعات النهار.

في المناطق الغورية تسود أجواء حارة بشكل لافت وحرارة عند منتصف الثلاثينيات مئوية، في ساعات الليل تسود أجواء لطيفة مع نسمات هواء عليلة.

أما في يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الجو خلال النهار غائما جزئيا ومعتدلا ودافئا نسبيا إلى دافئ في المناطق السهلية والساحلية والغورية، ليلا تسود أجواء باردة.

في يوم الأحد، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الجو خلال النهار غائما جزئيا ومعتدلا ودافئا نسبيا إلى دافئ في المناطق السهلية والساحلية والغورية. ليلا تسود أجواء باردة في كافة المناطق وبشكل خاص في المناطق الجبلية.