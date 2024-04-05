حالة الطقس: أجواء معتدلة ولطيفة

من المتوقع ألا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويكون الجو معتدلا ولطيفا وصيفي الطابع في ساعات النهار.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية ألا يطرأ، اليوم الجمعة، تغير يذكر على درجات الحرارة، ويكون الجو معتدلا ولطيفا وصيفي الطابع في ساعات النهار.

في المناطق الغورية تسود أجواء حارة بشكل لافت وحرارة عند منتصف الثلاثينيات مئوية، في ساعات الليل تسود أجواء لطيفة مع نسمات هواء عليلة.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم السبت، يكون الجو صاف إلى غائم جزئي معتدلا نهارا باردا خلال ساعات المساء والليل، خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، ويكون الجو غائما جزئيا ومعتدلا ودافئا نسبيا إلى دافئ في المناطق السهلية والساحلية والغورية، ليلا تسود أجواء باردة.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الأحد، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الجو خلال النهار غائما جزئيا ومعتدلا ودافئاً نسبيا إلى دافئ في المناطق السهلية والساحلية والغورية. ليلا تسود أجواء باردة في كافة المناطق وبشكل خاص في المناطق الجبلية.

أما في يوم الإثنين، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الجو خلال النهار غائما جزئيا ومعتدلا ودافئا نسبيا إلى دافئ في المناطق السهلية والساحلية والغورية.

وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر في مناطق مختلفة من البلاد في ساعات النهار. ليلا تسود أجواء باردة في كافة المناطق وبشكل خاص في المناطق الجبلية.