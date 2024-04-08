حالة الطقس: أجواء باردة وغائمة

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة في ساعات المساء والليل. الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا إلى بارد، خاصة فوق المناطق الجبلية.

ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة في ساعات المساء والليل.

والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

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أما في يوم الثلاثاء، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، إذ يطرأ انخفاض على درجات الحرارة.

ويكون الجو باردا، وتسقط زخات من الأمطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في المناطق الشرقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات وتدني مدى الرؤية الأفقية.

يوم الأربعاء، تبقى الحرارة دون تغيير يذكر، وتبقى دون المعدل السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية، وتسود أجواء تشبه الشتاء.

ويكون الجو باردا وغائما جزئيا، وفرصة قائمة لتساقط زخات من الأمطار على فترات في مناطق مختلفة من شمال ووسط البلاد، وفي والمساء تضعف فرصة الأمطار، ويستقر الجو ويبقى باردا.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا، والبحر مائج.

أما في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة، ويبقى الجو باردا في الصباح والمساء والليل.

وتسود أجواء معتدلة نسبيا وغائمة في فترة الظهيرة، وتكون الحرارة أقل من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين إلى 3 درجات مئوية.

يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء لطيفة ومعتدلة ومشمسة بوجه عام.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو درجتين مئويتين، ليلا يعود الجو باردا في مختلف المناطق خاصة الجبلية.