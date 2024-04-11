حالة الطقس: غائم وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

تبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات خفيفة من الأمطار في مناطق محدودة وسط ارتفاع طفيف على درجات الحرارة حتى الإثنين المقبل

يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، اليوم الخميس، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا ولطيفًا خلال ساعات النهار، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة صباحًا في مناطق محدودة، ويسود طقس بارد ليلاً.

الجمعة: تواصل درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها العامة، ويكون الطقس صافيًا إلى غائمٍ جزئيًا ودافئًا خلال ساعات النهار، ويحتمل بعد الظهر هطول زخات خفيفة محلية من الأمطار في مناطق محدودة، ويبقى الطقس بارداً فوق الجبال ليلاً، باردًا نسبيًا في بقية المناطق.

السبت: تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها العامة، ويكون الطقس مشمسًا إلى غائمٍ جزئيًا ودافئًا خلال ساعات النهار، ويحتمل سقوط زخات محلية خفيفة من المطر في مناطق محدودة، وباردًا نسبيًا إلى بارد خلال ساعات المساء والليل.

الأحد: لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها العامة بقليل، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا ولطيفًا نهارًا مع بقاء الاحتمالية قائمة لسقوط زخات محلية من المطر في مناطق محدودة، ويتحول الطقس إلى بارد ليلاً.

الاثنين: طقس غير مستقر وغائم جزئيًا إلى غائم نهارًا مع تسجيل انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويحتمل سقوط زخات متفرقة من المطر ظهرًا في بعض المناطق، ويكون الطقس باردًا خاصة فوق الجبال ليلاً.