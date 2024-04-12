حالة الطقس: لطيف نهارًا وزخات خفيفة متفرقة

"تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها العامة حتى يوم الإثنين المقبل ويكون الطقس مشمسًا إلى غائمٍ جزئيًا ودافئًا خلال ساعات النهار، ويحتمل سقوط زخات محلية خفيفة من المطر في مناطق محدودة".

تواصل درجات الحرارة ارتفاعها، اليوم الجمعة، لتصبح حول معدلاتها العامة، ويكون الطقس صافيًا إلى غائمٍ جزئيًا ودافئًا خلال ساعات النهار، ويحتمل بعد الظهر هطول زخات خفيفة محلية من الأمطار في مناطق محدودة، وباردًا فوق الجبال ليلاً، باردًا نسبيًا في بقية المناطق.

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السبت: تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها العامة، ويكون الطقس مشمسًا إلى غائمٍ جزئيًا ودافئًا خلال ساعات النهار، ويحتمل سقوط زخات محلية خفيفة من المطر في مناطق محدودة، وباردًا نسبيًا إلى بارد خلال ساعات المساء والليل.

الأحد: لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها العامة بقليل، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا ولطيفًا نهارًا مع بقاء الاحتمالية قائمة لسقوط زخات محلية خفيفة من المطر في مناطق محدودة، ويتحول الطقس إلى بارد ليلاً.

الاثنين: طقس غير مستقر وغائم جزئيًا إلى غائم نهارًا مع تسجيل انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويحتمل سقوط زخات متفرقة رعدية من المطر ظهراً في بعض المناطق الشمالية والوسطى، ويكون الطقس باردًا خاصة فوق الجبال ليلاً.

الثلاثاء: ترتفع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها ببضع درجات، ويكون الطقس مائلاً للحرارة وصافيًا خلال ساعات النهار ولطيفًا مساءً وباردًا نسبيًا خلال ساعات الليل فوق الجبال.