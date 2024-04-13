حالة الطقس: مشمسة ودافئة والحرارة حول معدلاتها

درجات الحرارة تبقى اليوم وحتى الإثنين حول معدلها العام، والطقس يكون دافئا نهارا مع احتمال زخات متفرقة، ومع بداية الثلاثاء القادم يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة.

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها العامة، اليوم السبت، ويكون الطقس مشمسًا إلى غائمٍ جزئيًا ودافئًا خلال ساعات النهار، وباردًا نسبيًا إلى بارد خلال ساعات المساء والليل خاصة فوق الجبال.

الأحد: لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها العامة بقليل، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا ولطيفًا نهارًا، ويحتمل سقوط زخات محلية متفرقة من المطر في بعض المناطق بعد الظهر، ويتحول الطقس إلى بارد ليلاً.

الإثنين: طقس غير مستقر غائم جزئيًا إلى غائم نهارًا دون تغير يذكر على درجات الحرارة، ويحتمل سقوط زخات متفرقة من المطر ظهرًا في بعض المناطق، ويكون الطقس باردًا خاصة فوق الجبال ليلاً.

الثلاثاء: ترتفع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها ببضع درجات، ويكون الطقس مائلاً للحرارة وصافيًا خلال ساعات النهار ولطيفًا مساءً وباردًا نسبيًا خلال ساعات الليل فوق الجبال.

الأربعاء: يكون الطقس حارًا وجافًا وغائمًا بسحب على ارتفاعات عالية، ويطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة، وخلال ساعات الليل يكون الطقس دافئًا بشكل لافت.