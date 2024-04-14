حالة الطقس: أجواء دافئة نهارا وباردة في الليل

يكون الجو غائما جزئيا ودافئا في ساعات النهار بينما يبقى الجو باردا نسبيا إلى بارد في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة اليوم، الأحد، وتبقى الحرارة حول المعدل السنوي، ويكون الجو غائما جزئيا ودافئا في ساعات النهار بينما يبقى الجو باردا نسبيا إلى بارد في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

الإثنين: لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ويكون الجو مشمسا إلى غائما جزئيا نهارا ودافئا نسبيا إلى دافئ في النهار، وباردا في المساء والليل والفجر والصباح الباكر، وتكون الحرارة حول المعدل السنوي العام.

الثلاثاء: يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ويبقى الجو منعشا في الصباح والمساء والليل، بينما يسود جو معتدل ولطيف وشديد الدفء نهارا، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

الأربعاء: يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ويسود خلال النهار جو صيفي حار نسبي إلى حار مع حرارة هي الأعلى منذ صيف العام الماضي، وفي المناطق الغورية يسود جو شديد الحرارة، ليلا يسود جو لطيف ومنعش خاصة في كافة المناطق الجبلية.

الخميس: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويكون الجو صيفيا معتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا إلى حار في باقي المناطق السهلية والساحلية والغورية. ليلا يسود جو بارد نسبي ومنعش في المناطق الجبلية ولطيف في باقي المناطق.

الجمعة: يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويكون الجو خلال النهار غائما جزئيا ومعتدلا ودافئا نسبيا إلى دافئ في المناطق السهلية والساحلية والغورية. ليلا يسود جو بارد نسبيا إلى بارد خصوصا في المناطق الجبلية.