حالة الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

تسود خلال النهار أجواء صيفية حارة، مع حرارة هي الأعلى منذ صيف العام الماضي. وفي المناطق الغورية تسود أجواء شديدة الحرارة، ليلا يسود جو لطيف ومنعش خاصة في كافة المناطق الجبلية.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية.

وتسود خلال النهار أجواء صيفية حارة، مع حرارة هي الأعلى منذ صيف العام الماضي.

وفي المناطق الغورية تسود أجواء شديدة الحرارة، ليلا يسود جو لطيف ومنعش خاصة في كافة المناطق الجبلية.

وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب خلال ساعات الليل المتأخرة، وساعات الصباح الباكر.

أما في يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة.

ويكون الجو صيفيا معتدلا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا إلى حار في باقي المناطق السهلية والساحلية والغورية.

ليلا تسود أجواء باردة ومنعشة في المناطق الجبلية، ولطيفة في باقي المناطق. وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويكون الجو خلال النهار غائما جزئيا ومعتدلا ودافئا نسبيا إلى دافئ في المناطق السهلية والساحلية والغورية. ليلا تسود أجواء باردة خاصة في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة، ويبقى الجو باردا في الصباح والمساء والليل.

وتسود أجواء معتدلة نسبيا وغائمة، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.