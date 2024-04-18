حالة الطقس: أجواء صيفية معتدلة حتى السبت

يكون الجو صيفيا معتدلا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا إلى حار في باقي المناطق السهلية والساحلية والغورية. ليلا تسود أجواء باردة ومنعشة في المناطق الجبلية، ولطيفة في باقي المناطق.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس، مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية.

ويكون الجو صيفيا معتدلا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا إلى حار في باقي المناطق السهلية والساحلية والغورية.

ليلا تسود أجواء باردة ومنعشة في المناطق الجبلية، ولطيفة في باقي المناطق.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب خلال ساعات الليل المتأخرة، وساعات الصباح الباكر.

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في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها العام.

ويكون الجو خلال النهار غائما جزئيا ومعتدلا ودافئا نسبيا إلى دافئ في المناطق السهلية والساحلية والغورية، ليلا تسود أجواء باردة خاصة في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة، ويبقى الجو باردا في الصباح والمساء والليل.

وتسود أجواء معتدلة نسبيا وغائمة، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء صيفية معتدلة في كافة المناطق.

أما في المناطق الغورية فتسود أجواء حارة بشكل لافت، ليلا تسود أجواء لطيفة ومنعشة خاصة في كافة المناطق الجبلية.