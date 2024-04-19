حالة الطقس: انخفاض في درجات الحرارة

من المتوقع أن يطرأ، اليوم الجمعة، انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها العام.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ، اليوم الجمعة، انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها العام.

ويكون الجو خلال النهار غائما جزئيا ومعتدلا ودافئا نسبيا إلى دافئ في المناطق السهلية والساحلية والغورية، ليلا تسود أجواء باردة خاصة في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم غد السبت، يطرأ ارتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة، ويبقى الجو باردا في الصباح والمساء والليل.

وتسود أجواء معتدلة نسبيا وغائمة، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

أما في يوم الأحد المقبل، فيطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء صيفية معتدلة في كافة المناطق.

وفي المناطق الغورية تسود أجواء حارة بشكل لافت، ليلا تسود أجواء لطيفة ومنعشة خاصة في كافة المناطق الجبلية.