حالة الطقس: غائم جزئيًا إلى صاف والحرارة فوق معدلاتها

بدء من الاثنين يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة حتى الأربعاء حيث تكون درجات الحرارة فوق معدلاتها بحدود 12-14 درجة مئوية.

ترتفع درجات الحرارة قليلاً، اليوم السبت، لتصبح فوق معدلاتها بحدود 2-4 درجات مئوية، ويكون الطقس صافيًا إلى غائمٍ جزئيًا وحارًا نسبيًا في ساعات النهار.

الأحد: يطرأ انخفاض على درجات الحرارة التي تصبح حول معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى مشمس، ولطيفًا ربيعيًا فوق الجبال، وحارًا نسبيًا في بقية المناطق نهارًا، وباردًا نسبيًا مساءً وليلاً خاصة فوق الجبال.

الاثنين: يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة التي تصبح فوق معدلاتها بحدود 3 درجات، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى مشمس دافئًا في الجبال وحارًا في بقية المناطق نهارًا يميل للبرودة ليلاً.

الثلاثاء: يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة التي تصبح فوق معدلاتها بحدود 9 درجات مئوية، ويكون الطقس حارًا في معظم المناطق نهارًا، ولطيفًا في الجبال دافئًا في بقية المناطق خلال ساعات المساء والليل.

الأربعاء: تواصل درجات ارتفاعها، ويسود طقس حار جدًا في أغلب المناطق خلال ساعات النهار، وحارًا نسبيًا خلال ساعات المساء والليل، حيث تكون درجات الحرارة فوق معدلاتها بحدود 12-14 درجة مئوية.