حالة الطقس: أجواء حارة

يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية. الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائما جزئيا إلى صاف حار نسبيا في المناطق الجبلية، وحار في بقية المناطق.

ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية.

والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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وفي يوم الثلاثاء، تتأثر البلاد بمنخفض خماسيني، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة.

وتصبح الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 9 درجات مئوية، ويكون الجو شديد الحرارة وجافا ويكون مغبرا أحيانا.

وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الأربعاء، تتأثر البلاد بموجة حارة إلى شديدة الحر ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 13 درجة مئوية.

وتسود خلال النهار أجواء حارة إلى شديدة الحرارة وخمسينية وشديدة الجفاف.

وفي المناطق الغورية تسود أجواء شديدة الحرارة مع درجات حرارة تصل إلى منتصف الأربعينات مئوية، ويكون الجو جافا ومغبرا أحيانا.

ليلا يسود جو لطيف، لكن الحرارة ستبقى مرتفعة إلى حد كبير.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يتواصل تأثر البلاد بالموجة الحارة إلى شديدة الحر.

ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء حارة جدا وخمسينية وشديدة الجفاف.

وفي المناطق الغورية، تسود أجواء شديدة الحرارة مع درجات حرارة تصل إلى منتصف الأربعينات مئوية، ليلا يسود جو لطيف لكن الحرارة ستبقى مرتفعة.

أما في يوم الجمعة، يتراجع تأثر البلاد بالموجة الحارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة.

وتسود خلال النهار أجواء حارة وخمسينية وجافة، لكن بشكل أقل من الأيام الماضية، وفي المناطق الغورية يبقى الجو شديد الحرارة، ليلا يسود جو لطيف ومنعش خاصة في المناطق الجبلية.