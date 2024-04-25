حالة الطقس: أجواء حارة وجافة

يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 14 درجة مئوية، وتسود خلال النهار أجواء حارة جدا وخماسينية وشديدة الجفاف.

يتوقع الراصد الجوي أن يتواصل تأثر البلاد، اليوم الخميس، بالموجة الحارة إلى شديدة الحر.

ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 14 درجة مئوية، وتسود خلال النهار أجواء حارة جدا وخماسينية وشديدة الجفاف.

وفي المناطق الغورية، تسود أجواء شديدة الحرارة مع درجات حرارة تصل إلى منتصف الأربعينات مئوية، ليلا يسود جو لطيف لكن الحرارة ستبقى مرتفعة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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وحذرت الأرصاد الجوية خلال الأجواء الخماسينية في يومي الأربعاء والخميس، من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة خلال ساعات الذروة، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.

في يوم الجمعة، يتراجع تأثر البلاد بالموجة الحارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 6 درجات مئوية.

وتسود خلال النهار أجواء حارة وخماسينية وجافة، لكن بشكل أقل من الأيام الماضية، وفي المناطق الغورية يبقى الجو شديد الحرارة، ليلا يسود جو لطيف ومنعش خاصة في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 5 درجات مئوية.

وتبقى الأجواء صيفية وشديدة الاعتدال في ساعات النهار، وفي المناطق الغورية تسود أجواء حارة بشكل كبير مع حرارة تحوم حول منتصف الثلاثينيات مئوية، في ساعات الليل تسود أجواء لطيفة تميل قليلا للبرودة في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الأحد، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويكون الجو مشمسا إلى غائم، وشديد الاعتدال والدفء في النهار، ومنعشا في المساء والليل والفجر والصباح الباكر، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام.

في يوم الإثنين، تبقى درجات الحرارة دون تغيير، ويكون الجو مشمسا إلى غائم نهارا وشديد الاعتدال والدفء في النهار، وهناك فرصة لزخات من الأمطار في بعض المناطق، وتسود أجواء منعشة في المساء والليل والفجر والصباح الباكر، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام.

أما في يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، ويبقى الجو منعشاً في الصباح والمساء والليل، بينما تسود أجواء معتدلة ولطيفة في المناطق الجبلية نهارا، وتكون الحرارة حول المعدل السنوي العام.