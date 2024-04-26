حالة الطقس: تراجع تأثر البلاد بالموجة الحارة

من المتوقع أن يتراجع، اليوم، تأثر البلاد بالموجة الحارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 6 درجات مئوية.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية في البلاد أن يتراجع، اليوم الجمعة، تأثر البلاد بالموجة الحارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 6 درجات مئوية.

وتسود خلال النهار أجواء حارة وخماسينية وجافة، لكن بشكل أقل من الأيام الماضية، وفي المناطق الغورية يبقى الجو شديد الحرارة، ليلا يسود جو لطيف ومنعش خاصة في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم غد السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 5 درجات مئوية.

وتبقى الأجواء صيفية وشديدة الاعتدال في ساعات النهار، وفي المناطق الغورية تسود أجواء حارة بشكل كبير مع حرارة تحوم حول منتصف الثلاثينيات مئوية، في ساعات الليل تسود أجواء لطيفة تميل قليلا للبرودة في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الأحد، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويكون الجو مشمسا إلى غائم، وشديد الاعتدال والدفء في النهار، ومنعشا في المساء والليل والفجر والصباح الباكر، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام.

وفي يوم الإثنين، تبقى درجات الحرارة دون تغيير، ويكون الجو مشمسا إلى غائم نهارا وشديد الاعتدال والدفء في النهار، وهناك فرصة لزخات من الأمطار في بعض المناطق، وتسود أجواء منعشة في المساء والليل والفجر والصباح الباكر، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام.

أما في يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، ويبقى الجو منعشا في الصباح والمساء والليل، بينما تسود أجواء معتدلة ولطيفة في المناطق الجبلية نهارا، وتكون الحرارة حول المعدل السنوي العام.