حالة الطقس: أجواء لطيفة واحتمال أمطار خفيفة

يزداد تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي ويتوقع هطول زخات خفيفة متفرقة اليوم السبت في بعض المناطق على أن تشتد الأمطار، يوم بعد غد الإثنين، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية.

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم السبت، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم وأقل حرارة خلال ساعات النهار، مع احتمال سقوط زخات من الأمطار الخفيفة في بعض المناطق، ويميل للبرودة فوق الجبال مع بقائه لطيفًا في بقية المناطق خلال ساعات المساء والليل.

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الأحد: لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ويبقى الطقس غائمًا جزئيًا ومعتدلاً نهارًا فوق الجبال وحارًا نسبيًا في المناطق المنخفضة، كما ويحتمل سقوط أمطار خفيفة في بعض المناطق ويميل الطقس للبرودة ليلاً.

الاثنين: يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتكون الأجواء غائمة جزئيًا إلى غائمة ومعتدلة خلال ساعات النهار، ويزداد تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في بعض المناطق، وتشتد الأمطار وتصبح مصحوبة بعواصف رعدية في النصف الثاني من اليوم، وتنشط الرياح على فترات، ويحتمل تشكل سيول محلية.

الثلاثاء: يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة التي تصبح حول معدلاتها السنوية العامة، وتسقط الأمطار فوق العديد من المناطق نهارًا، تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا، مع نشاط الرياح على فترات، ويحتمل تشكل السيول في المناطق المنخفضة والأودية، ويكون الطقس باردًا نسبيًا مساءً وليلاً.

الأربعاء: يكون الطقس غائمًا جزئيًا ومعتدلاً خلال ساعات النهار مع احتمال سقوط أمطار خفيفة في بعض المناطق، ويكون الطقس باردًا نسبيًا خلال ساعات المساء والليل.