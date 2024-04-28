حالة الطقس: أجواء صيفية معتدلة

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى غائم، ومعتدل نهارا، باردا نسبيا في ساعات المساء والليل، خاصة في المرتفعات الجبلية.

ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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في يوم الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ومعتدل نهارا، باردا نسبيا في ساعات المساء والليل، خاصة في المرتفعات الجبلية.

ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 4 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، في يوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى غائم، ومعتدل نهارا، باردا نسبيا في ساعات المساء والليل خاصة في المرتفعات الجبلية.

لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلها العام بحوالي 4 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الجنوبية والشرقية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الجو خلال النهار غائما جزئيا ومعتدلا ودافئا نسبيا إلى دافئ في المناطق السهلية والساحلية والغورية. ليلا تسود أجواء باردة.