حالة الطقس: أجواء معتدلة نهارا وباردة نسبيا ليلا

حذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية، نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض خلال ساعات الليل، وساعات الصباح الباكر.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائما جزئيا إلى غائم، ومعتدل نهارا، باردا نسبيا في ساعات المساء والليل، خاصة في المرتفعات الجبلية.

ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 4 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية، نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض خلال ساعات الليل، وساعات الصباح الباكر.

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ويكون الجو، في يوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى غائم، ومعتدل نهارا، باردا نسبيا في ساعات المساء والليل خاصة في المرتفعات الجبلية.

لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلها العام بحوالي 4 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الجنوبية والشرقية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ومعتدل، ودافئا نسبيا إلى دافئ في المناطق السهلية والساحلية والغورية. ليلا تسود أجواء باردة.

ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية.

وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق في ساعات الصباح الباكر.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الخميس، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مشمسة إلى غائمة ومعتدلة نهارا، ومنعشة إلى باردة نسبيا في المساء والليل والفجر والصباح الباكر.

وتبقى الحرارة ضمن المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

الرياح شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الجمعة، تكون الأجواء مشمسة إلى غائمة ومعتدلة نهارا دون أن يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة.

وتسود أجواء منعشة إلى باردة في المساء والليل والفجر والصباح الباكر، وتبقى الحرارة تتراوح حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.