حالة الطقس: أجواء غائمة ومعتدلة

لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلها العام بحوالي 4 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الجنوبية والشرقية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى غائم، ومعتدل نهارا، باردا نسبيا في ساعات المساء والليل خاصة في المرتفعات الجبلية.

لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلها العام بحوالي 4 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الجنوبية والشرقية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية، نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض خلال ساعات الليل، وساعات الصباح الباكر.

وفي يوم الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ومعتدل، ودافئا نسبيا إلى دافئ في المناطق السهلية والساحلية والغورية. ليلا تسود أجواء باردة.

ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية.

وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق في ساعات الصباح الباكر.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الخميس، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مشمسة إلى غائمة ومعتدلة نهارا، ومنعشة إلى باردة نسبيا في المساء والليل والفجر والصباح الباكر.

وتبقى الحرارة ضمن المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

الرياح شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الجمعة، تكون الأجواء مشمسة إلى غائمة ومعتدلة نهارا دون أن يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة.

وتسود أجواء منعشة إلى باردة في المساء والليل والفجر والصباح الباكر، وتبقى الحرارة تتراوح حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

أما في يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء صيفية معتدلة في كافة المناطق.

في المناطق الغورية تسود أجواء حارة بشكل لافت، ليلا تسود أجواء لطيفة ومنعشة خاصة في كافة المناطق الجبلية.

في يوم الأحد، تسود خلال النهار أجواء صيفية معتدلة في كافة المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة.

وفي في المناطق الغورية تسود أجواء حارة، ليلا تسود أجواء لطيفة ومنعشة خاصة في كافة المناطق خاصة الجبلية.