حالة الطقس: أجواء صيفية معتدلة

تسود أجواء حارة في المناطق الغورية والبحر الميت، ليلا تسود أجواء باردة بشكل كبير خاصة في المناطق الجبلية، وتنخفض الحرارة بشكل واضح. الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، لتصبح حول معدلها العام، وتسود خلال النهار أجواء صيفية معتدلة بما في ذلك في المناطق الجبلية.

وتسود أجواء حارة في المناطق الغورية والبحر الميت، ليلا تسود أجواء باردة بشكل كبير خاصة في المناطق الجبلية، وتنخفض الحرارة بشكل واضح.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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أما في يوم الخميس، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف حارا وجافا نهارا لطيفا في ساعات المساء والليل.

يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية.

وتسود خلال النهار أجواء صيفية حارة، وفي المناطق الغورية تسود أجواء شديد الحرارة، ليلا تسود أجواء لطيفة ومنعشة خاصة في كافة المناطق الجبلية.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائج.

تتأثر البلاد بموجة حارة إلى شديدة الحر، في يوم الجمعة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، وتسود خلال النهار أجواء حارة إلى شديدة الحرارة.

وفي المناطق الغورية تسود أجواء شديدة الحرارة مع حرارة تتراوح بين بداية ومنتصف الأربعينيات مئوية، ليلا تسود أجواء لطيفة لكن الحرارة ستبقى مرتفعة نسبيا.

الرياح جنوبية شرقية مثيرة للغبار أحيانا، تتحول ليلا إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون ضمن المعدلات السنوية أو أعلى بقليل ويبقى الجو صيفي الطابع وشديد الاعتدال في ساعات النهار.

وفي المناطق الغورية تسود أجواء حارة بشكل كبير مع حرارة تتراوح حول منتصف الثلاثينيات مئوية، في ساعات الليل تسود أجواء منعشة ولطيفة ومائلة قليلاً للبرودة في المناطق الجبلية.