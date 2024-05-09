حالة الطقس: أجواء صيفية حارة حتى السبت

يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية. وتسود خلال النهار أجواء صيفية حارة، وفي المناطق الغورية تسود أجواء شديد الحرارة، ليلا تسود أجواء لطيفة ومنعشة خاصة في كافة المناطق الجبلية.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا إلى صاف حارا وجافا نهارا لطيفا في ساعات المساء والليل.

يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية.

وتسود خلال النهار أجواء صيفية حارة، وفي المناطق الغورية تسود أجواء شديد الحرارة، ليلا تسود أجواء لطيفة ومنعشة خاصة في كافة المناطق الجبلية.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائج.

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وحذرت دائرة الأرصاد الجوية يومي الخميس والجمعة من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خاصة خلال ساعات الذروة، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، والمواطنين الذين يعانون من الأمراض الصدرية والتحسس الموسمي.

في يوم الجمعة، تتأثر البلاد بموجة حارة إلى شديدة الحر، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية، وتسود خلال النهار أجواء حارة إلى شديدة الحرارة.

ويكون الجو شديد الحرارة فوق معظم المناطق وجافا ومغبرا، وفي المناطق الغورية تسود أجواء شديدة الحرارة مع حرارة تتراوح بين بداية ومنتصف الأربعينيات مئوية، ليلا تسود أجواء لطيفة لكن الحرارة ستبقى مرتفعة نسبيا.

الرياح جنوبية شرقية مثيرة للغبار أحيانا، تتحول ليلا إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون ضمن المعدلات السنوية أو أعلى بقليل ويبقى الجو صيفي الطابع وشديد الاعتدال في ساعات النهار.

وفي المناطق الغورية تسود أجواء حارة بشكل كبير مع حرارة تتراوح حول منتصف الثلاثينيات مئوية، في ساعات الليل تسود أجواء منعشة ولطيفة ومائلة قليلاً للبرودة في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.