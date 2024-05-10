حالة الطقس: أجواء خماسينية مصحوبة بكتلة هوائية حارة وجافة ومغبرة

من المتوقع أن تتأثر البلاد، اليوم الجمعة، بأجواء خماسينية مصحوبة بكتلة هوائية حارة وجافة ومغبرة حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 9 درجات مئوية.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية في البلاد أن تتأثر البلاد، اليوم الجمعة، بأجواء خماسينية مصحوبة بكتلة هوائية حارة وجافة ومغبرة حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 9 درجات مئوية، ويكون الجو شديد الحرارة فوق معظم المناطق وجافا ومغبرًا والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ودافئا في معظم المناطق، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون ضمن المعدلات السنوية أو أعلى بقليل ويبقى الجو صيفي الطابع وشديد الاعتدال في ساعات النهار.

وفي المناطق الغورية تسود أجواء حارة بشكل كبير مع حرارة تتراوح حول منتصف الثلاثينيات مئوية، في ساعات الليل تسود أجواء منعشة ولطيفة ومائلة قليلاً للبرودة في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الأحد، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، باردا نسبيا نهارا باردا في ساعات المساء والليل خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون فرصة مهيأة في ساعات الليل لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.