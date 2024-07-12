حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة وجافة

من المتوقع اليوم، الجمعة، بأن تبقى البلاد تحت تأثير الموجة الحارة الشديدة دون تغير ملموس على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء حارة إلى شديدة الحرارة وشديدة الجفاف.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية لهذا اليوم، الجمعة، بأن تبقى البلاد تحت تأثير الموجة الحارة الشديدة دون تغير ملموس على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء حارة إلى شديدة الحرارة وشديدة الجفاف.

وفي المناطق الغورية، تسود أجواء شديدة الحرارة مع حرارة تصل إلى بداية الأربعينيات مئوية، ليلا تسود أجواء لطيفة، لكن الحرارة ستبقى مرتفعة إلى حد كبير خاصة على طول السواحل والمناطق السهلية والغورية.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون ضمن المعدلات السنوية أو أعلى بقليل، ويبقى الجو صيفيا عاديا في ساعات النهار.

في المناطق الغورية، تسود أجواء حارة بشكل كبير مع حرارة تحوم بين منتصف ونهاية الثلاثينيات مئوية، في ساعات الليل تسود أجواء لطيفة ومائلة قليلا للبرودة في المناطق الجبلية.

وفي يوم الأحد، تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر، ويبقى الجو صيفيا حارا نسبيا إلى حار نهارا، ومنعشاً في المساء والليل والفجر والصباح الباكر، وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بقليل.

أما في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء صيفية حارة في مختلف المناطق بما في ذلك الجبلية منها. وفي المناطق الغورية تسود أجواء شديدة الحرارة وحرارة أربعينية، ليلا تسود أجواء لطيفة خاصة في كافة المناطق الجبلية.