حالة الطقس: انخفاض الحرارة مع بقائها فوق معدلاتها

مع بداية يوم الثلاثاء المقبل تعود درجات الحرارة إلى الارتفاع لتصبح فوق معدلاتها بحدود 3 درجات، وتزداد وطأة الحر نهارًا ويكون الطقس لطيفًا خلال ساعات المساء والليل.

يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، اليوم السبت، مع بقائها فوق معدلاتها بحدود 2-3 درجات، والطقس يبقى حارًا نهارًا لطيفًا مساءً، وتظهر ليلاً سحب منخفضة وصباحًا، وتنشط الرياح على فترات خاصة في ساعات المساء.

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الأحد: تواصل درجات الحرارة انخفاضها لتصبح دون معدلاتها العامة بقليل، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم صباحًا بسحب منخفضة، تتناقص نهارًا مع تحول الطقس إلى صيفي عادي، وتعود السماء غائمة جزئيًا والأجواء رطبة ولطيفة مساءً وليلاً مع نشاط الرياح على فترات على مدار اليوم.

الإثنين: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح حول معدلاتها، ويكون الطقس صيفيًا عاديًا خلال ساعات النهار ولطيفًا خلال ساعات المساء والليل.

الثلاثاء: ترتفع درجات الحرارة إلى فوق معدلاتها بحدود 3 درجات، وتزداد وطأة الحر نهارًا ويكون الطقس لطيفًا خلال ساعات المساء والليل.

الأربعاء: توالي درجات الحرارة صعودها لتصبح فوق معدلاتها العامة بحدود 4 درجات، ويكون الطقس حارًا في الجبال شديد الحرارة في بقية المناطق خلال ساعات النهار، لطيفًا في الجبال ودافئًا نسبيًا في بقية المناطق مساءً وليلاً.