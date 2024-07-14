حالة الطقس: أجواء صيفية حارة

حذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الأحد، صيفيا حارا نسبيا إلى حار نهارا، ومنعشا في المساء والليل والفجر والصباح الباكر.

ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة.

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أما في يوم الإثنين، تتأثر البلاد بكتلة هوائية حارة وجافة، لذا يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة في معظم المناطق، بما في ذلك الجبلية منها.

ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. وفي المناطق الغورية، تسود أجواء شديدة الحرارة، ليلا تسود أجواء لطيفة خاصة في كافة المناطق الجبلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الثلاثاء، يتعمق تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد، لذا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق.

ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من المعدل العام بحدود 6 درجات مئوية.

وتسود أجواء صيفية حارة إلى شديدة الحرارة، وفي المناطق الغورية والبحر الميت، تسود أجواء شديدة الحرارة ولاهبة مع حرارة أربعينية، ليلا تسود أجواء لطيفة ومنعشة خاصة في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الأربعاء، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء حارة في ساعات النهار.

وتكون الحرارة عند بداية الثلاثينيات مئوية في الجبال، وعند منتصف الثلاثينيات مئوية في المناطق السهلية، بينما تكون الحرارة أربعينية في المناطق الغورية.

وفي المساء والليل والفجر والصباح الباكر، تسود أجواء لطيفة، وتبقى الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية.

في يوم الخميس، تبقى درجات الحرارة مرتفعة في عموم المناطق، دون أي تغير يذكر على درجات الحرارة.

وتبقى الأجواء حارة في ساعات النهار، وحرارة تحوم بين بداية ومنتصف الثلاثينيات مئوية في الجبال والسواحل، وعند منتصف ونهاية الثلاثينيات مئوية في المناطق السهلية.

وتكون الحرارة أربعينية في المناطق الغورية، وفي المساء والليل والفجر والصباح الباكر، تسود أجواء لطيفة.