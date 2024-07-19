حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة

من المتوقع أن تبقى درجات الحرارة ، اليوم الجمعة، مرتفعة في عموم المناطق بالبلاد دون أي تغير يذكر على درجات الحرارة.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية لهذا اليوم، الجمعة، أن تبقى درجات الحرارة مرتفعة في عموم المناطق بالبلاد دون أي تغير يذكر على درجات الحرارة.

وتبقى الأجواء حارة في ساعات النهار وحرارة تحوم بين بداية ومنتصف الثلاثينيات مئوية في الجبال والسواحل، وعند منتصف ونهاية الثلاثينيات مئوية في المناطق السهلية.

وتكون الحرارة أربعينية في أريحا والمناطق الغورية. وفي المساء والليل والفجر والصباح الباكر، تسود أجواء لطيفة.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

السبت: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء صيفية حارة في مختلف المناطق بما في ذلك الجبلية منها.

وفي المناطق الغورية، تسود أجواء شديدة الحرارة وحرارة أربعينية، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية، ليلا تسود أجواء لطيفة خاصة في كافة المناطق الجبلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر، ويبقى الجو صيفيا حارا إلى شديد الحرارة نهارا، ومنعشا في المساء والليل والفجر والصباح الباكر، وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو 4 درجات مئوية.

الإثنين: يبقى الجو دون تغير يذكر على درجات الحرارة، ويكون الجو حارا نهارا خاصة في المناطق السهلية والساحلية مع رطوبة مرتفعة.

وتسود أجواء منعشة في المساء والليل والفجر والصباح الباكر في المناطق الجبلية العالية بشكل خاص. وتبقى الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بنحو الدرجتين مئويتين.

الثلاثاء: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون ضمن المعدلات السنوية، ويكون الجو صيفيا عاديا في ساعات النهار.

في المناطق الغورية، تسود أجواء حارة بشكل كبير، مع حرارة تحوم حول الأربعينيات مئوية، في ساعات الليل، تسود أجواء لطيفة ومائلة قليلا للبرودة في المناطق الجبلية.