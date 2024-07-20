حالة الطقس: حار إلى حار جدًا في مختلف أنحاء البلاد

يستمر الطقس حارًا جدًا في مختلف المناطق نهارًا وتبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها بحدود 4 درجات وخلال ساعات المساء والليل يكون الطقس لطيفًا في الجبال ودافئًا نسبيًا في بقية المناطق.

لا يطرأ تغير ملموس على درجات الحرارة، اليوم السبت، وتبقى فوق معدلاتها العامة بحدود 2-3 درجات، والطقس يبقى حارًا خلال ساعات النهار لطيفًا دافئًا في ساعات المساء والليل.

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الأحد: يكون الطقس حارًا جدًا في مختلف المناطق، وترتفع درجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها العامة بحدود 4-5 درجات، وخلال ساعات المساء والليل، يبقى الطقس دافئًا نسبيًا.

الإثنين: يستمر الطقس حارًا جدًا في مختلف المناطق وتبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها بحدود 4 درجات، وخلال ساعات المساء والليل يكون الطقس لطيفًا في الجبال ودافئًا نسبيًا في بقية المناطق.

الثلاثاء: يسود طقس حار إلى حار جدًا مختلف المناطق مع بقاء درجات الحرارة فوق معدلاتها بحدود 3-4 درجات، وخلال ساعات المساء والليل يبقى الطقس دافئًا بوجهٍ عام.