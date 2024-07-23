حالة الطقس: استمرار الأجواء الحارة

حذرت الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، اليوم الثلاثاء، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة بحث تبقى أعلى من المعدل بحدود 5 درجات مئوية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة.

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ويوم الأربعاء، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل بحدود 3 درجات مئوية. ويكون الجو منعشا في المساء والليل والفجر والصباح الباكر.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من المعدل بحدود 4 درجات مئوية،

وتسود خلال النهار أجواء صيفية حارة في مختلف المناطق بما في ذلك الجبلية منها.

وفي المناطق الغورية، تسود أجواء شديدة الحرارة، وحرارة أربعينية. ليلا تسود أجواء لطيفة خاصة في كافة المناطق الجبلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون ضمن المعدلات السنوية أو أعلى بقليل.

ويبقى الجو صيفيا حارا في ساعات النهار خاصة في الجبال. في المناطق الغورية تسود أجواء حارة بشكل كبير مع حرارة تحوم بين منتصف ونهاية الثلاثينيات مئوية، في ساعات الليل تسود أجواء لطيفة ومائلة قليلا للبرودة في المناطق الجبلية.