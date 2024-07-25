حالة الطقس: أجواء حارة ورطوبة مرتفعة حتى السبت

تسود خلال النهار أجواء صيفية حارة في مختلف المناطق بما في ذلك الجبلية منها. وفي المناطق الغورية، تسود أجواء شديدة الحرارة، وحرارة أربعينية. ليلا تسود أجواء لطيفة خاصة في كافة المناطق الجبلية.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس، لتصبح أعلى من المعدل بحدود 4 درجات مئوية،

وتسود خلال النهار أجواء صيفية حارة في مختلف المناطق بما في ذلك الجبلية منها.

وفي المناطق الغورية، تسود أجواء شديدة الحرارة، وحرارة أربعينية. ليلا تسود أجواء لطيفة خاصة في كافة المناطق الجبلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة. وبينت أن الشعور بالحر خلال هذه الأيام سيكون عاليا نتيجة الرطوبة النسبية المرتفعة.

أما في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون ضمن المعدلات السنوية أو أعلى بقليل.

ويبقى الجو صيفيا حارا في ساعات النهار خاصة في الجبال. في المناطق الغورية تسود أجواء حارة بشكل كبير مع حرارة تحوم بين منتصف ونهاية الثلاثينيات مئوية، في ساعات الليل تسود أجواء لطيفة ومائلة قليلا للبرودة في المناطق الجبلية.

في يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من المعدل بحدود 5 درجات مئوية.

ويبقى الجو صيفيا حارا نسبيا إلى حار نهارا، مع حرارة تحوم حول معدلاتها السنوية لمثل هذا الوقت من العام. ويكون الجو منعشا في المساء والليل والفجر والصباح الباكر.

يوم الأحد، يبقى الجو دون تغير يذكر على درجات الحرارة، ويكون الجو حارا نهارا خاصة في المناطق السهلية والساحلية مع رطوبة مرتفعة.

وتسود أجواء منعشة في المساء والليل والفجر والصباح الباكر في المناطق الجبلية العالية بشكل خاص، وتبقى الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بنحو الدرجتين مئويتين.

يوم الإثنين، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء حارة نسبيا إلى حارة في ساعات النهار، وحرارة عند بداية الثلاثينيات مئوية في الجبال، وعند منتصف الثلاثينيات مئوية في المناطق السهلية، وتكون الحرارة أربعينية في المناطق الغورية.

وفي المساء والليل والفجر والصباح الباكر، تسود أجواء لطيفة، وتبقى الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بقليل.

أما في يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء صيفية حارة في مختلف المناطق بما في ذلك الجبلية منها.

وفي المناطق الغورية والبحر الميت تسود أجواء شديدة الحرارة، وحرارة عند بداية الأربعينيات مئوية، ليلا تسود أجواء لطيفة خاصة في كافة المناطق الجبلية العالية.