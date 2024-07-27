حالة الطقس: لا تغيير على درجات الحرارة.. حار نسبيا

يوم الأحد، يبقى الجو دون تغير يذكر على درجات الحرارة، ويكون الجو حارا نهارا خاصة في المناطق السهلية والساحلية مع رطوبة مرتفعة.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر، ويبقى الجو صيفيا حارا نسبيا إلى حار نهارا. مع حرارة تحوم حول معدلاتها السنوية لمثل هذا الوقت من العام. ويكون الجو منعشا في المساء والليل والفجر والصباح الباكر.

يوم الأحد، يبقى الجو دون تغير يذكر على درجات الحرارة، ويكون الجو حارا نهارا خاصة في المناطق السهلية والساحلية مع رطوبة مرتفعة.

وتسود أجواء منعشة في المساء والليل والفجر والصباح الباكر في المناطق الجبلية العالية بشكل خاص، وتبقى الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بنحو الدرجتين مئويتين.

يوم الإثنين، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء حارة نسبيا إلى حارة في ساعات النهار، وحرارة عند بداية الثلاثينيات مئوية في الجبال، وعند منتصف الثلاثينيات مئوية في المناطق السهلية، وتكون الحرارة أربعينية في المناطق الغورية.

وفي المساء والليل والفجر والصباح الباكر، تسود أجواء لطيفة، وتبقى الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بقليل.