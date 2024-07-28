حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة حتى الخميس

حذرت الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، اليوم الأحد، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل بحدود 4 درجات مئوية.

ويكون الجو حارا نهارا خاصة في المناطق السهلية والساحلية مع رطوبة مرتفعة، وتسود أجواء منعشة في المساء والليل والفجر والصباح الباكر في المناطق الجبلية العالية بشكل خاص.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة.

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في يوم الإثنين، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل بحدود 3 درجات مئوية.

وتبقى الأجواء حارة نسبيا إلى حارة في ساعات النهار، وحرارة عند بداية الثلاثينيات مئوية في الجبال وعند منتصف الثلاثينيات مئوية في المناطق السهلية، بينما تكون الحرارة أربعينية في المناطق الغورية. وفي المساء والليل والفجر والصباح الباكر، تسود أجواء لطيفة.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الثلاثاء، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل بحدود 4 درجات مئوية.

وتسود خلال النهار أجواء صيفية حارة في مختلف المناطق بما في ذلك الجبلية منها. وفي المناطق الغورية والبحر الميت، تسود أجواء شديد الحرارة، وحرارة عند بداية الأربعينيات مئوية، ليلا تسود أجواء لطيفة خاصة في كافة المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الأربعاء، تبقى درجات الحرارة مرتفعة في عموم المناطق، دون أي تغير يذكر على درجات الحرارة.

وتبقى الأجواء حارة في ساعات النهار، وحرارة تحوم بين بداية ومنتصف الثلاثينيات مئوية في الجبال والسواحل، وعند منتصف ونهاية الثلاثينيات مئوية في المناطق السهلية، بينما تكون الحرارة أربعينية في المناطق الغورية. وفي المساء والليل والفجر والصباح الباكر، تسود أجواء لطيفة.

في يوم الخميس، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويكون الجو مشمسا وحارا نسبيا وصيفيا نهارا، ومنعشا في المساء والليل والفجر والصباح الباكر، وتبقى الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بقليل.

يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون ضمن المعدلات السنوية أو أعلى بقليل، ويبقى الجو صيفيا حارا نسبيا في ساعات النهار خاصة في الجبال.

في المناطق الغورية، تسود أجواء حارة بشكل كبير، مع حرارة تحوم بين منتصف ونهاية الثلاثينيات مئوية، في ساعات الليل تسود أجواء لطيفة ومائلة قليلا للبرودة في المناطق الجبلية.