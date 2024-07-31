حالة الطقس: كتلة هوائية حارة حتى الجمعة

تبقى الأجواء حارة في ساعات النهار، وحرارة تحوم بين بداية ومنتصف الثلاثينيات مئوية في الجبال والسواحل، وعند منتصف ونهاية الثلاثينيات مئوية في المناطق السهلية، بينما تكون الحرارة أربعينية في المناطق الغورية. وفي المساء والليل والفجر والصباح الباكر، تسود أجواء لطيفة.

يتوقع الراصد الجوي أن تتأثر البلاد بكتلة هوائية حارة وجافة، اليوم الأربعاء، لذا يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل بحدود 5 درجات مئوية.

وتبقى الأجواء حارة في ساعات النهار، وحرارة تحوم بين بداية ومنتصف الثلاثينيات مئوية في الجبال والسواحل، وعند منتصف ونهاية الثلاثينيات مئوية في المناطق السهلية، بينما تكون الحرارة أربعينية في المناطق الغورية. وفي المساء والليل والفجر والصباح الباكر، تسود أجواء لطيفة.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة.

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في يوم الخميس، يستمر تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الحارة والجافة، ويكون الجو حارا إلى شديد الحرارة نهارا، ومنعشا في المساء والليل والفجر والصباح الباكر.

ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل بحدود 6 درجات مئوية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل بحدود 3 درجات مئوية. ويبقى الجو صيفيا حارا نسبيا في ساعات النهار خاصة في الجبال.

في المناطق الغورية، تسود أجواء حارة بشكل كبير، مع حرارة تحوم بين منتصف ونهاية الثلاثينيات مئوية، في ساعات الليل تسود أجواء لطيفة ومائلة قليلا للبرودة في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم السبت، تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر، ويبقى الجو حارا نهارا، وتسود أجواء شديدة الحرارة في المناطق الغورية والمنخفضة، ومنعشة في المساء والليل والفجر والصباح الباكر، وتبقى الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بنحو 3 درجات.

أما في يوم الأحد، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون ضمن المعدلات السنوية أو أعلى بقليل.

ويبقى الجو صيفيا عاديا في ساعات النهار خاصة في الجبال، في المناطق الغورية تسود أجواء حارة بشكل كبير، مع حرارة تحوم بين منتصف ونهاية الثلاثينيات مئوية، في ساعات الليل تسود أجواء لطيفة ومائلة قليلا للبرودة في المناطق الجبلية.

يوم الإثنين، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء حارة نسبيا إلى حارة في ساعات النهار، وحرارة حول منتصف الثلاثينيات مئوية في المناطق السهلية.

بينما تكون الحرارة عند تخوم الأربعين أو أقل قليلا في المناطق الغورية، وفي المساء والليل والفجر والصباح الباكر، تسود أجواء لطيفة، وتبقى الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بقليل.

أما في يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء صيفية حارة في مختلف المناطق بما في ذلك الجبلية منها.

وفي المناطق الغورية والبحر الميت، تسود أجواء شديدة الحرارة، وحرارة تلامس حاجز الـ40 مئوية، ليلا تسود أجواء لطيفة خاصة في كافة المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.