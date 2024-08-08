حالة الطقس: استمرار الأجواء الحارة حتى السبت

يبقى الطقس حارا نهارا، وجو شديد الحرارة في المناطق الغورية والمنخفضة، مع حرارة تقارب أو قد تكسر حاجز الأربعين. وتسود أجواء منعشة في المساء والليل والفجر والصباح الباكر.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، اليوم الخميس، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحوالي 4 درجات مئوية.

ويبقى الطقس حارا نهارا، وجو شديد الحرارة في المناطق الغورية والمنخفضة، مع حرارة تقارب أو قد تكسر حاجز الأربعين. وتسود أجواء منعشة في المساء والليل والفجر والصباح الباكر.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، مشيرة إلى أن الرطوبة النسبية خلال هذه الأيام مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر.

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في يوم الجمعة، تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر، ويبقى الجو في المناطق الجبلية والعالية عموما حارا نهارا.

وتسود أجواء شديدة الحرارة في المناطق الغورية والمنخفضة، ومنعشة في المساء والليل والفجر والصباح الباكر خاصة في المناطق الجبلية، وتبقى الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بنحو 3 درجات.

في يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون ضمن المعدلات السنوية أو أعلى بقليل.

ويبقى الجو صيفيا عاديا في ساعات النهار خاصة في الجبال. في المناطق الغورية، تسود أجواء حارة بشكل كبير، مع حرارة تحوم بين منتصف ونهاية الثلاثينيات مئوية، في ساعات الليل تسود أجواء لطيفة ومائلة قليلا للبرودة في المناطق الجبلية.

أما في يوم الأحد، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون ضمن المعدلات السنوية أو أعلى بقليل، ويبقى الجو صيفيا حارا نسبيا في ساعات النهار خاصة في الجبال.

في المناطق الغورية، تسود أجواء حارة بشكل كبير، مع حرارة تحوم بين منتصف ونهاية الثلاثينيات مئوية، في ساعات الليل، تسود أجواء لطيفة ومائلة قليلا للبرودة في المناطق الجبلية.

في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء صيفية حارة، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية.

وفي المناطق الغورية، تسود أجواء شديدة الحرارة، ليلا، تسود أجواء لطيفة ومنعشة خاصة في كافة المناطق الجبلية.

يوم الثلاثاء، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى مرتفعة نسبيا وقريبة من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام. مع ساعات المساء والليل، يصبح الجو لطيفا ومنعشا خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

أما في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الدرجتين مئويتين، وتسود أجواء حارة في ساعات النهار والظهيرة تحديدا، ويصبح الجو منعشا في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.