حالة الطقس: الحرارة فوق معدلاتها مع تراجع طفيف

تكون درجات الحرارة فوق معدلاتها العامة بقليل، اليوم السبت، ويبقى الطقس حارًا أثناء ساعات النهار، لطيفًا خلال ساعات المساء والليل.
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الأحد: تستمر درجات الحرارة فوق معدلاتها العامة بقليل، ويستمر الطقس حارًا خلال ساعات النهار مع ارتفاع الرطوبة نسبيًا، ولطيفاً خلال ساعات المساء والليل، وتظهر سحب متفرقة.
الاثنين: ترتفع درجات الحرارة قليلاً، دون تغير ملموس على الحالة الجوية حيث تبقى الأجواء حارة بشكل عام نهارًا ولطيفة خلال ساعات المساء والليل.
الثلاثاء: يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها العامة بحدود 2-3 درجات، ويكون الطقس حارًا في الجبال وحارًا جدًا في بقية المناطق نهارًا، ولطيفًا إلى دافئٍ نسبيًا خلال ساعات المساء والليل.
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