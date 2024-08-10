حالة الطقس: الحرارة فوق معدلاتها مع تراجع طفيف

تراجع طفيف في ثقل الحرارة مع بقائها فوق معدلاتها العامة وبقاء الأجواء حارة بشكل عام نهارًا لطيفة خلال ساعات المساء والليل.

تكون درجات الحرارة فوق معدلاتها العامة بقليل، اليوم السبت، ويبقى الطقس حارًا أثناء ساعات النهار، لطيفًا خلال ساعات المساء والليل.

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الأحد: تستمر درجات الحرارة فوق معدلاتها العامة بقليل، ويستمر الطقس حارًا خلال ساعات النهار مع ارتفاع الرطوبة نسبيًا، ولطيفاً خلال ساعات المساء والليل، وتظهر سحب متفرقة.

الاثنين: ترتفع درجات الحرارة قليلاً، دون تغير ملموس على الحالة الجوية حيث تبقى الأجواء حارة بشكل عام نهارًا ولطيفة خلال ساعات المساء والليل.

الثلاثاء: يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها العامة بحدود 2-3 درجات، ويكون الطقس حارًا في الجبال وحارًا جدًا في بقية المناطق نهارًا، ولطيفًا إلى دافئٍ نسبيًا خلال ساعات المساء والليل.