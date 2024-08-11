حالة الطقس: أجواء صيفية حارة

يبقى الجو صيفيا حارا نسبيا في ساعات النهار خاصة في الجبال. في المناطق الغورية، تسود أجواء حارة بشكل كبير، مع حرارة تحوم بين منتصف ونهاية الثلاثينيات مئوية، في ساعات الليل تسود أجواء لطيفة ومائلة قليلاً للبرودة في المناطق الجبلية.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، اليوم الأحد، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى حول المعدل العام.

ويبقى الجو صيفيا حارا نسبيا في ساعات النهار خاصة في الجبال. في المناطق الغورية، تسود أجواء حارة بشكل كبير، مع حرارة تحوم بين منتصف ونهاية الثلاثينيات مئوية، في ساعات الليل تسود أجواء لطيفة ومائلة قليلا للبرودة في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة.

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أما يوم الإثنين، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بقليل.

وتسود خلال النهار أجواء صيفية حارة، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. وفي المناطق الغورية تسود أجواء شديدة الحرارة، ليلا تسود أجواء لطيفة ومنعشة خاصة في كافة المناطق الجبلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الثلاثاء، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحوالي 4 درجات مئوية.

مع ساعات المساء والليل يصبح الجو لطيفا ومنعشا خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية.

وتسود أجواء حارة في ساعات النهار والظهيرة تحديدا، ويصبح الجو منعشا في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

يوم الخميس، تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر، ويبقى الطقس حارا نهارا، وجو شديد الحرارة في المناطق الغورية والمنخفضة، مع حرارة قد تكسر حاجز الأربعين.

وتسود أجواء منعشة في المساء والليل والفجر والصباح الباكر، وتبقى الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.