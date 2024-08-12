حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة حتى الخميس

تسود خلال النهار أجواء صيفية حارة، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. وفي المناطق الغورية تسود أجواء شديدة الحرارة، ليلا تسود أجواء لطيفة ومنعشة خاصة في كافة المناطق الجبلية.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، اليوم الإثنين، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بقليل.

وتسود خلال النهار أجواء صيفية حارة، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. وفي المناطق الغورية تسود أجواء شديدة الحرارة، ليلا تسود أجواء لطيفة ومنعشة خاصة في كافة المناطق الجبلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة.

وفي يوم الثلاثاء، تتأثر البلاد بكتلة هوائية حارة وجافة ويكون الجو حارا إلى شديد الحرارة.

ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحوالي 4 إلى 5 درجات مئوية.

مع ساعات المساء والليل يصبح الجو لطيفا ومنعشا خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الأربعاء، يستمر تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الحارة والجافة، ويكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من المعدل العام بحوالي 4-5 درجات مئوية

وتسود أجواء حارة في ساعات النهار والظهيرة تحديدا، ويصبح الجو منعشا في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الخميس، تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر، ويبقى الطقس حارا نهارا، وجو شديد الحرارة في المناطق الغورية والمنخفضة، مع حرارة قد تكسر حاجز الأربعين.

وتسود أجواء منعشة في المساء والليل والفجر والصباح الباكر، وتبقى الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.