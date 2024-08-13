حالة الطقس: كتلة هوائية حارة وجافة حتى الخميس

حذرت الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة.

يتوقع الراصد الجوي أن تتأثر البلاد، اليوم الثلاثاء، بكتلة هوائية حارة وجافة ويكون الجو حارا إلى شديد الحرارة.

ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحوالي 4 إلى 5 درجات مئوية.

مع ساعات المساء والليل يصبح الجو لطيفا ومنعشا خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة.

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وفي يوم الأربعاء، يستمر تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الحارة والجافة، ويكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من المعدل العام بحوالي 4-5 درجات مئوية

وتسود أجواء حارة في ساعات النهار والظهيرة تحديدا، ويصبح الجو منعشا في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الخميس، يستمر تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الحارة والجافة، ويكون الجو حارا إلى شديد الحرارة. وجو شديد الحرارة في المناطق الغورية والمنخفضة، مع حرارة قد تكسر حاجز الأربعين.

لا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من المعدل العام بحوالي 3-4درجات مئوية.

وتسود أجواء منعشة في المساء والليل والفجر والصباح الباكر، وتبقى الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.