حالة الطقس: أجواء حارة

من المتوقع أن يكون الجو، اليوم الجمعة، حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بقليل.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الجمعة، حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بقليل.

وتبقى الأجواء حارة في ساعات النهار وحرارة تحوم بين بداية ومنتصف الثلاثينيات مئوية في الجبال والسواحل، وعند منتصف ونهاية الثلاثينيات مئوية في المناطق السهلية، بينما تكون الحرارة أربعينية في المناطق الغورية. وفي المساء والليل والفجر والصباح الباكر، تسود أجواء لطيفة.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء صيفية حارة.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. وفي المناطق الغورية تسود أجواء شديدة الحرارة، ليلا تسود أجواء لطيفة ومنعشة خاصة في كافة المناطق الجبلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الأحد، توالي درجات الحرارة رحلة الارتفاع من جديد وبشكل طفيف، وتسود أجواء صيفية حار نهارا.

وفي المناطق الغورية والبحر الميت تسود أجواء شديدة الحرارة، ليلا تسود أجواء لطيفة ومنعشة خاصة في كافة المناطق الجبلية.

وفي يوم يوم الإثنين، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويكون الجو حارا نهارا خاصة في المناطق السهلية والساحلية.

ويسود جو منعش في المساء والليل والفجر والصباح الباكر، وتبقى الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بنحو الدرجتين مئويتين.

وفي يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي بقليل، ويبقى الجو صيفيا حارا في ساعات النهار بما في ذلك في الجبال.

في المناطق الغورية يسود جو حار جدا مع حرارة تحوم حول الـ40 مئوية، في ساعات الليل، يسود جو لطيف خاصة في المناطق الجبلية.