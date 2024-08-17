حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة حتى الثلاثاء

تبقى الأجواء حارة إلى حارة جدًا وفوق معدلاتها السنوية حتى الثلاثاء حيث تتوقع الارصاد الجوية حدوث انخفاض على درجات الحرارة

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم السبت، ويكون الطقس حارًا أثناء ساعات النهار في الجبال وحارًا جدًا في بقية المناطق ولطيفًا إلى دافء نسبيًا خلال ساعات المساء والليل.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"



الأحد: توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح فوق معدلاتها العامة بحدود 3 درجات، ويكون الطقس حارًا جدًا خلال ساعات النهار، ودافئًا نسبيًا خلال ساعات المساء والليل.

الاثنين: تبقى الأجواء حارة جدًا خلال ساعات النهار وأكثر دفئًا من الليالي السابقة مساءً وليلاً، وتبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها العامة بحدود 3-4 درجات مئوية.

الثلاثاء: يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها العامة، ويكون الطقس صيفيًا عاديًا خلال ساعات النهار ولطيفًا غائمًا جزئيًا خلال ساعات المساء والليل.

الأربعاء: طقس صيفي عادي حار خلال ساعات النهار لطيف خلال ساعات المساء والليل، ودرجات الحرارة قريبة من معدلاتها السنوية العامة.