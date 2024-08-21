حالة الطقس: أجواء صيفية حارة

تسود خلال النهار أجواء صيفية حارة في مختلف المناطق بما في ذلك الجبلية منها. وفي المناطق الغورية، تسود أجواء شديدة الحرارة وحرارة أربعينية، ليلا تسود أجواء لطيفة خاصة في كافة المناطق الجبلية.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، لتكون أعلى من المعدل العام بحوالي 4 درجات مئوية.

وتسود خلال النهار أجواء صيفية حارة في مختلف المناطق بما في ذلك الجبلية منها. وفي المناطق الغورية، تسود أجواء شديدة الحرارة وحرارة أربعينية، ليلا تسود أجواء لطيفة خاصة في كافة المناطق الجبلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة.

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أما في يوم الخميس، تتأثر البلاد بأجواء حارة إلى شديدة الحرارة نتيجة تقدم موجة حارة متوسطة القوة نحو البلاد.

ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء حارة إلى شديد الحرارة وخماسينية وشديدة الجفاف.

وفي المناطق الغورية، تسود أجواء شديدة الحرارة منع حرارة تصل إلى بداية الأربعينيات مئوية، ليلا تسود أجواء لطيفة خاصة في الجبال والسواحل.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الجمعة، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحوالي 2-3 درجات مئوية.

ويبقى الطقس حارا نهارا، وجو شديد الحرارة في المناطق الغورية والمنخفضة مع حرارة قد تكسر حاجز الأربعين، وتسود أجواء منعشةً في المساء والليل والفجر والصباح الباكر.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون ضمن المعدلات السنوية أو أعلى بقليل.

ويبقى الجو صيفيا حارا نسبيا في ساعات النهار خاصة في الجبال. في المناطق الغورية تسود أجواء حارة بشكل كبير، مع حرارة تحوم بين منتصف ونهاية الثلاثينيات مئوية، في ساعات الليل تسود أجواء باردة لطيفة ومائلة قليلا للبرودة في المناطق الجبلية.