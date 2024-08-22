حالة الطقس: موجة حارة متوسطة حتى الأحد

يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء حارة إلى شديد الحرارة وخماسينية وشديدة الجفاف. في المناطق الغورية، تسود أجواء شديدة الحرارة منع حرارة تصل إلى بداية الأربعينيات مئوية، ليلا تسود أجواء لطيفة خاصة في الجبال والسواحل.

يتوقع الراصد الجوي أن تتأثر البلاد بأجواء حارة إلى شديدة الحرارة، اليوم الخميس، وذلك نتيجة تقدم موجة حارة متوسطة القوة نحو البلاد.

ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء حارة إلى شديد الحرارة وخماسينية وشديدة الجفاف.

وفي المناطق الغورية، تسود أجواء شديدة الحرارة منع حرارة تصل إلى بداية الأربعينيات مئوية، ليلا تسود أجواء لطيفة خاصة في الجبال والسواحل.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة.

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وفي يوم الجمعة، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحوالي 2-3 درجات مئوية.

ويبقى الطقس حارا نهارا، وجو شديد الحرارة في المناطق الغورية والمنخفضة مع حرارة قد تكسر حاجز الأربعين، وتسود أجواء منعشةً في المساء والليل والفجر والصباح الباكر.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون ضمن المعدلات السنوية أو أعلى بقليل.

ويبقى الجو صيفيا حارا نسبيا في ساعات النهار خاصة في الجبال. في المناطق الغورية تسود أجواء حارة بشكل كبير، مع حرارة تحوم بين منتصف ونهاية الثلاثينيات مئوية، في ساعات الليل تسود أجواء باردة لطيفة ومائلة قليلا للبرودة في المناطق الجبلية.

وفي يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء صيفية حارة في مختلف المناطق بما في ذلك الجبلية منها.

في المناطق الغورية، تسود أجواء شديدة الحرارة وحرارة أربعينية. ليلا يسود جو لطيف خاصة في كافة المناطق الجبلية.

أما يوم الإثنين، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون ضمن المعدلات السنوية أو أعلى بقليل.

ويبقى الجو صيفيا حارا نسبيا في ساعات النهار خاصة في الجبال. في المناطق الغورية، تسود أجواء حارة بشكل كبير مع حرارة تحوم بين منتصف ونهاية الثلاثينيات مئوية.

في ساعات الليل، تسود أجواء لطيفة ومائلة قليلا للبرودة في المناطق الجبلية.

يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون ضمن المعدلات السنوية، ويبقى الجو صيفيا حارا نسبيا ضمن النطاق المعقول خاصة في الجبال.

في المناطق الغورية، تسود أجواء حارة بشكل لافت، مع حرارة تحوم حول نهاية الثلاثينيات مئوية، في ساعات الليل تسود أجواء لطيفة ومائلة قليلا للبرودة في المناطق الجبلية العالية.