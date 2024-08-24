حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارةء

يبقى الجو صيفيا حارا نسبيا في ساعات النهار خاصة في الجبال. في المناطق الغورية تسود أجواء حارة بشكل كبير، مع حرارة تحوم بين منتصف ونهاية الثلاثينيات مئوية، في ساعات الليل تسود أجواء باردة لطيفة ومائلة قليلا للبرودة في المناطق الجبلية.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون ضمن المعدلات السنوية أو أعلى بقليل.

ويبقى الجو صيفيا حارا نسبيا في ساعات النهار خاصة في الجبال. في المناطق الغورية تسود أجواء حارة بشكل كبير، مع حرارة تحوم بين منتصف ونهاية الثلاثينيات مئوية، في ساعات الليل تسود أجواء باردة لطيفة ومائلة قليلا للبرودة في المناطق الجبلية.

أما في يوم الأحد فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود خلال النهار جو صيفي حار في مختلف المناطق بما في ذلك الجبلية منها. وفي المناطق الغورية يسود جو شديد الحرارة وحرارة أربعينية، ليلا يسود جو لطيف خاصة في كافة المناطق الجبلية.