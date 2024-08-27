حالة الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض درجات الحرارة

يبقى الجو صيفيا حارا نسبيا ضمن النطاق المعقول خاصة في الجبال. في المناطق الغورية تسود أجواء حارة بشكل لاقت مع حرارة تحوم حول نهاية الثلاثينيات مئوية، في ساعات الليل يسود جو لطيف ومائل قليلا للبرودة في المناطق الجبلية العالية.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، اليوم الثلاثاء، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية.

ويبقى الجو صيفيا حارا نسبيا ضمن النطاق المعقول خاصة في الجبال. في المناطق الغورية تسود أجواء حارة بشكل لاقت مع حرارة تحوم حول نهاية الثلاثينيات مئوية، في ساعات الليل يسود جو لطيف ومائل قليلا للبرودة في المناطق الجبلية العالية.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجويّة من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة.

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أما في يوم الأربعاء، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل.

ويكون الجو صيفيا عاديا في ساعات النهار. في المناطق الغورية تسود أجواء حارة بشكل كبير، مع حرارة تحوم حول الأربعين مئوية، في ساعات الليل يسود جو لطيف ومنعش في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون ضمن المعدلات السنوية. ويكون الجو صيفيا عاديا نهارا مع كميات من السحب الغالية والمتوسطة.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في المناطق الغورية يسود جو حار إلى شديد الحرارة، مع حرارة تحوم حول الأربعين درجة مئوية، في ساعات الليل يسود جو لطيف ومائل قليلا للبرودة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

في يوم الجمعة، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويكون الجو صيفيا عاديا نهارا خاصة في المناطق الجبلية، وتبقى الحرارة ضمن المعدلات السنوية العامة.

ويسود جو حار في المناطق السهلية والساحلية وجو حار جدا في الأغوار. ويسود جو منعش في المساء والليل والفجر والصباح الباكر.

في يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى مرتفعة نسبيا وقريبة من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام. مع ساعات المساء والليل يصبح الجو لطيفا ومنعشا خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.