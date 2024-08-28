حالة الطقس: أجواء حارة نهارا ومنعشة ليلا

يكون الجو صيفيا عاديا في ساعات النهار. في المناطق الغورية تسود أجواء حارة بشكل كبير، مع حرارة تحوم حول الأربعين مئوية، في ساعات الليل يسود جو لطيف ومنعش في المناطق الجبلية.

يتوقع الراصد الجوي يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، اليوم الأربعاء، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل.

ويكون الجو صيفيا عاديا في ساعات النهار. في المناطق الغورية تسود أجواء حارة بشكل كبير، مع حرارة تحوم حول الأربعين مئوية، في ساعات الليل يسود جو لطيف ومنعش في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجويّة من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون ضمن المعدلات السنوية. ويكون الجو صيفيا عاديا نهارا مع كميات من السحب الغالية والمتوسطة.

في المناطق الغورية يسود جو حار إلى شديد الحرارة، مع حرارة تحوم حول الأربعين درجة مئوية، في ساعات الليل يسود جو لطيف ومائل قليلا للبرودة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الجمعة، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويكون الجو صيفيا عاديا نهارا خاصة في المناطق الجبلية، وتبقى الحرارة ضمن المعدلات السنوية العامة.

ويسود جو حار في المناطق السهلية والساحلية وجو حار جدا في الأغوار. ويسود جو منعش في المساء والليل والفجر والصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى مرتفعة نسبيا وقريبة من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام. مع ساعات المساء والليل يصبح الجو لطيفا ومنعشا خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.