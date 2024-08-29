حالة الطقس: أجواء صيفية معتدلة خلال نهاية الأسبوع

في المناطق الغورية يسود جو حار إلى شديد الحرارة، مع حرارة تحوم حول الأربعين درجة مئوية، في ساعات الليل يسود جو لطيف ومائل قليلا للبرودة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، اليوم الخميس، وتكون ضمن المعدلات السنوية. ويكون الجو صيفيا عاديا نهارا مع كميات من السحب الغالية والمتوسطة.

في المناطق الغورية يسود جو حار إلى شديد الحرارة، مع حرارة تحوم حول الأربعين درجة مئوية، في ساعات الليل يسود جو لطيف ومائل قليلا للبرودة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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وحذرت الأرصاد الجويّة من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة.

وفي يوم الجمعة، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويكون الجو صيفيا عاديا نهارا خاصة في المناطق الجبلية، وتبقى الحرارة ضمن المعدلات السنوية العامة.

ويسود جو حار في المناطق السهلية والساحلية وجو حار جدا في الأغوار. ويسود جو منعش في المساء والليل والفجر والصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى مرتفعة نسبيا وقريبة من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام. مع ساعات المساء والليل يصبح الجو لطيفا ومنعشا خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.